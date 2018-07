POL-EN: Hattingen- Raub auf Wuppertaler Taxifahrer konnte geklärt werden

Hattingen (ots) - In der Nacht vom 11. auf den 12.11.2017 kam es in Hattingen, Felderbachtal, zu einem Raubüberfall auf einen Wuppertaler Taxifahrer. Dieser hatte am Bahnhof Wuppertal-Barmen drei Fahrgäste aufgenommen und wurde von diesen nach Hattingen, in das Felderbachtal gelotst. Bei einem Halt wurde dem Taxifahrer von einem der Männer plötzlich von hinten ein Seil um den Hals gelegt, ein weiterer Mann, der sich auf dem Rücksitz befand, holte ein Messer heraus und bedrohte den Fahrer damit. Der Mann sagte, dass er ruhig bleiben solle, dann würde nichts passieren. Der Dritte Täter, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, hielt das Opfer an den Armen fest. Daraufhin nahmen die Täter die Geldbörse des Taxifahrers an sich und zwei der Täter stiegen aus. Der Taxifahrer gab in dem Glauben, es sei vorbei, instinktiv Gas und fuhr auf der Felderbachtalstraße in Richtung Velbert. Im Fahrzeug befand sich jedoch noch ein Täter auf der Rücksitzbank, der den Fahrer während der Fahrt von hinten angriff und ins Gesicht schlug. Hierbei kam das Taxi in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Alle drei Täter konnten nach dem Unfall unerkannt flüchten. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwelm konnten die drei Tatverdächtigen nun ermittelt werden. Im Rahmen seiner Vernehmung gestand ein 28-jähriger Mann aus Wuppertal die Tat. Neben dem 28-Jährigen konnten ein 25-jähriger Düsseldorfer und ein 27-jähriger Wuppertaler, als Täter ermittelt werden. Gegen die drei Beschuldigten wurden durch die Staatsanwaltschaft Essen Untersuchungshaftbefehle beantragt.

