POL-EN: Gevelsberg - Sachbeschädigung an Sporthalle

Gevelsberg (ots) - Am 02.07.2018, gegen 20:00 Uhr, hielten sich zwei männliche Personen vor einer Sporthalle an der Mühlenstraße auf. Einer von ihnen warf eine Bierflasche gegen die Eingangstür und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der Täter mit seinem Begleiter in Richtung Nirgena. Der Täter ist etwa 16 bis 20 Jahre alt, hat eine schlanke Figur und ein Tattoo an der rechten Wade. Er trug eine dunkle Kappe, ein rotes T-Shirt, eine dunkle kurze Hose und weiße Turnschuhe. Sein Begleiter trug ein hellblaues T-Shirt und eine kurze weiße Hose. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02332/9166-5000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell