POL-EN: Schwelm- Faltdach aufgeschnitten

Schwelm (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag schnitten unbekannte Täter in einer Tiefgarage an der Gustavstraße das Faltdach eines abgestellten Pkw BMW Cabrio auf. Sie entwendeten Bargeld, einen Schlüssel und mehrere CD´s.

