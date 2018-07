POL-EN: Schwelm - Mann beschädigt Eingangstüren

Schwelm (ots) - Am 03.07.2018, gegen 17.20 Uhr, beschädigte eine männliche Person auf der Bahnhofstraße die Eingangstüren von zwei Wohnhäusern durch Tritte. Ein Zeuge hörte die Geräusche und schaute aus dem Fenster. Er sah, wie sich der Beschuldigte in Begleitung einer weiblichen Person in Richtung Innenstadt entfernte. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 17- bis 18-jährigen Mann mit südländischem Aussehen handeln. Er ist etwa 180 bis 190cm groß und hat eine mollige Figur. Bei der Tat trug er ein schwarz-weißes Longshirt, knielange Shorts, eine weiße Kappe und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Seine Begleiterin ist etwa 14 bis 15 Jahre alt und hat eine mollige Figur. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

