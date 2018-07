POL-EN: Schwelm - Zeugen notieren Kennzeichen

Schwelm (ots) - Am 04.07.2018, zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr, kam es im Stadtgebiet zu zwei Unfallfluchten. Auf der Wilhelmstraße beschädigte ein VW Polo beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Die Fahrerin stieg aus, sammelte Teile ihres beschädigten Fahrzeugs ein und fuhr in Richtung Kaiserstraße davon. Auch auf der Straße Eiche beschädigte der Fahrer eines grauen Daimler einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Zeugen notierten sich die Kennzeichen und verständigten die Polizei. Gegen die Fahrer wird ermittelt.

