POL-EN: Gevelsberg - Pkw erfasst Kind

Gevelsberg (ots) - Am 04.07.2018, gegen 11.35 Uhr, streifte die Fahrerin eines KIA auf der Straße Am Hofe einen Schüler bei Überqueren der Fahrbahn. Anschließend setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen. Der Junge musste sich anschließend mit einer Knieverletzung in ärztlichen Behandlung begeben.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell