POL-RT: Mutmaßlicher Autodieb festgenommen Dettingen (Erms)/Chemnitz

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen Fahndungserfolg bei der Bekämpfung des Kfz-Diebstahls verzeichneten Zivilkräfte der Polizeidirektion Chemnitz am frühen Dienstagmorgen. Sie nahmen einen 22-jährigen, polnischen Staatsangehörigen im Raum Chemnitz am Steuer eines zuvor in Dettingen/Erms gestohlenen Mercedes fest.

Gegen fünf Uhr morgens wurden die Polizeibeamten auf der BAB 4 auf einen in Richtung Dresden fahrenden Mercedes ML 350 aufmerksam. Als sie den Fahrer des etwa 100.000 Euro teuren Fahrzeugs kontrollieren wollten, beschleunigte dieser sofort und versuchte zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung gelang es, den Wagen zu stoppen. Bei der nachfolgenden Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, nach denen der 22-Jährige nicht nur keine Fahrerlaubnis hatte, sondern auch nicht rechtmäßig im Besitz des Wagens gewesen sein soll. Eine entsprechende Überprüfung beim Fahrzeughalter in Dettingen brachte ans Licht, dass der Wagen im Laufe der Nacht gestohlen worden war, was der Eigentümer noch nicht bemerkt hatte.

Der mutmaßliche Autodieb wurde vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob der Diebstahl eines hochwertigen Mercedes GLE 350d, der ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag in Nürtingen gestohlen wurde, in Zusammenhang steht. Von diesem, etwa 100.000 Euro teuren, weißen Mercedes fehlt bislang jede Spur. (cw)

Rückfragen bitte an:



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell