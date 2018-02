POL-RT: Einbrüche in Kosmetikstudio und in Schule; Navi aus BMW gestohlen; Jagdwilderei;

Reutlingen (ots) - In Kosmetikstudio eingebrochen (Zeugenaufruf)

In die Räumlichkeiten eines Kosmetikstudios in einem Reutlinger Hotel ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Vermutlich zwei bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen Freitagabend, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 8.30 Uhr, eine Hintertür des Gebäudes in der Carl-Zeiss-Straße auf. Vom Flurbereich des Hotels aus gelangten die Einbrecher gewaltsam in die Räumlichkeiten des Kosmetikstudios. Hier brachen sie eine Kasse auf und entwendeten etwas Bargeld. Weiterhin ließen sie Fußpflegeprodukte, Kosmetikartikel sowie Nahrungsergänzungsmittel im Wert von etwa 2.500 Euro mitgehen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Reutlingen-Mittelstadt (RT): Navigationsgerät gestohlen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen in der Neckartenzlinger Straße geparkten 3er BMW aufgebrochen. Zwischen 20 Uhr und 10.45 Uhr gelangten die Diebe auf noch unbekannte Art und Weise in den BMW. Dort bauten sie die komplette Navigationseinheit aus und ließen sie mitgehen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/96110 um Hinweise. (cw)

Tübingen (TÜ): In Schule eingebrochen und randaliert (Zeugenaufruf)

Mindestens zwei Unbekannte sind am frühen Samstagmorgen ins Gebäude des Gymnasiums in der Uhlandstraße eingebrochen. Durch das Aufhebeln einer Türe verschafften sie sich Zutritt zum Untergeschoss und randalierten im Jungen-WC. Sie rissen Seifenspender und Handtuchhalter von der Wand und zerstörten weitere Gegenstände, wobei sie einen Sachschaden von mindestens 1.500 Euro anrichteten. Da zu diesem Zeitpunkt eine Veranstaltung in der Schule stattfand, wurden sie entdeckt, konnten aber flüchten. Bei den Vandalen dürfte es sich um zwei Jugendliche handeln, im Alter von 15 bis 17 Jahren. Einer der beiden wird als etwa 170 bis 175 cm groß und mit kurzen, braunen Haaren beschrieben. Beide sprachen hochdeutsch ohne Akzent. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise. (cw)

Tübingen-Hagelloch (TÜ): Jagdwilderei (Zeugenaufruf)

Zeugen und Hinweise zu einer Jagdwilderei sucht der Fachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen, nachdem im Gewann Dicker Berg, im Bereich einer Futterstelle, ein Hirschkadaver gefunden wurde. Der etwa acht bis zehn Jahre alte, kapitale Hirsch dürfte in der Nacht von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 8.30 Uhr, auf noch unbekannte Art und Weise getötet worden sein. Anschließend trennten die Wilderer den Kopf samt Geweih ab und ließen den Körper liegen. Neben der Polizei ist auch die Wildforschungsstelle in Aulendorf in die Ermittlungen eingebunden. Hinweise bitte an Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

