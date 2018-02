POL-RT: Unfallstelle gesucht; Zahlreiche Unfälle - teils mit Schwerverletzten und hohem Sachschaden; Brände; Einbrüche in Einfamilienhaus; Verkaufsraum und Büroräume; An Pferd vergangen;

Reutlingen (ots) - Unfallstelle gesucht (Zeugenaufruf)

Bislang unbekannt ist die Unfallstelle, an der am frühen Sonntagmorgen ein betrunkener Autofahrer seinen Wagen stark beschädigt hat. Gegen 6.15 Uhr bemerkte ein Busfahrer, dass ein VW Golf in Schlangenlinien auf der B 28 in Richtung Tübingen unterwegs war. Etwa auf Höhe der Abfahrt zur Rommelsbacher Straße prallte das Auto hierbei gegen den linken Randstreifen. Da der Vorderreifen bei dem Anstoß platzte, musste der Fahrer etwa 200 Meter später in der Schieferstraße anhalten, wo er von einer Polizeistreife angetroffen wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer erheblich zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Weiterhin war sein Fahrzeug an der linken Seite stark beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Bislang ist noch unklar, wo sich die Unfallstelle befindet. Der ortsunkundige, aus dem Allgäu stammende, junge Mann konnte lediglich angeben, dass er nach einem Junggesellenabschied auf einem Parkplatz in Tübingen losgefahren sei und in Reutlingen gewendet hätte. Hinweise werden an das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (ms)

Reutlingen (RT): Brand auf Terrasse von Bewohner gelöscht

Offenbar noch rechtzeitig ist am Sonntagabend ein Brand auf der Terrasse eines Wohnhauses im Veilchenweg entdeckt worden. Gegen 18.30 Uhr war dort eine Holztruhe in Brand geraten, möglicherweise verursacht durch eine vom Hausbesitzer kurz zuvor entsorgte Schaufel Asche aus einem Ofen. Die Flammen beschädigten einen Rollladen, sowie den Mauerputz. Schlimmeres verhinderte der 88-jährige Bewohner selbst. Er konnte den Brand löschen, ehe die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften ausrückte, vor Ort eintraf. Die Höhe des Sachschadens wird mit zirka 2.000 Euro angegeben. (fn)

Metzingen (RT): Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen - schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten ist es am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 378a gekommen. Gegen 14 Uhr war es die 19-jährige Lenkerin eines VW Golf, die aus Neuhausen kommend nach links in Richtung Dettingen abbiegen wollte. Sie missachtete dabei nach den bisherigen Erkenntnissen den Vorrang eines entgegenkommenden Audi A3, dessen 25 Jahre alter Fahrer nicht mehr reagieren konnte. Es kam zu einem heftigen Zusammenprall der beiden Autos, bei dem der Audi noch gegen einen in der Einmündung wartenden Fiat Punto geschleudert wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte auch der Audi-Fahrer seinen Teil zur Kollision beigetragen haben, da er wohl zu schnell unterwegs gewesen war. Sowohl die 19-Jährige, als auch ihr 25 Jahre alter Unfallgegner erlitten schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Eine 17-jährige Mitfahrerin wurde ebenfalls verletzt, konnte das Krankenhaus aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die drei nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeuge, an denen jeweils Totalschaden entstanden war, mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Höhe der Sachschäden schätzt die Polizei auf annähernd 10.000 Euro. Da an der Unfallstelle diverse Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste zudem die Feuerwehr Metzingen zur Reinigung der Fahrbahn ausrücken. (fn)

Altbach (ES): Zwei Verletzte bei Vorfahrtsunfall

Zwei verletzte Autofahrerinnen und Sachschaden von rund 23.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag, gegen 14 Uhr, in der Esslinger Straße. Nachdem eine 32-jährige Mercedes CLS-Lenkerin kurz zuvor den Kreisverkehr mit der Landesstraße 1204 verlassen hatte und sie dabei ihren Blinker nach rechts aktiviert hatte, kam es an der Einmündung der Wilhelmstraße zu einem folgenschweren Missverständnis. Eine aus dieser Straße kommende, 71 Jahre alte Mercedes SLK-Lenkerin ging davon aus, dass der aus ihrer Sicht von links kommende Mercedes der anderen Frau nach rechts abbiegen werde und fuhr in die Einmündung ein. Da die 32-Jährige entgegen ihrer Blinksignale aber geradeaus weiterfuhr, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die Frauen zogen sich Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden mussten. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport der nicht mehr fahrtüchtigen Autos. (fn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schlüsseldienst mit horrenden Preisen

Wegen Betrugs und Wucher ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen den 19-jährigen Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes. Eine 60-jährige Frau war am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, in Not geraten, nachdem sie die Tür zu ihrer Wohnung in der Herrenwaldstraße versehentlich ins Schloss hatte fallen lassen und somit nicht mehr hineinkam. Sie verständigte einen Schlüsselnotdienst, der ihr aus der Patsche helfen sollte. Tatsächlich erschien kurze Zeit später ein 19-jähriger Mann, der ihr einen Kostenrahmen von etwa 400 Euro für die Arbeiten nannte. Als die Tür schließlich offen und ein neues Schloss eingebaut war, legte der junge Mann der Frau plötzlich eine Rechnung von sage und schreibe knapp 3.000 Euro vor, weshalb sie, ohne eine Zahlung zu tätigen, richtigerweise die Polizei verständigte. Wie im Rahmen einer Überprüfung des 19-Jährigen festgestellt wurde, war dieser in der Vergangenheit bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten. (fn)

Pfullingen (RT): Kaminbrand

Ein Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus hat am Sonntagabend in der Marktstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 20.30 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, nachdem Flammen aus dem Kamin des Hauses schlugen. Die Feuerwehr Pfullingen, die mit einem Löschzug und zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen mit dem zuständigen Schornsteinfeger herausstellte, dürfte vermutlich der Querschnitt des Kamins zu knapp bemessen worden sein. Als nun mehrere Hausbewohner ihre Öfen zeitgleich befeuerten, konnte der Rauch nicht mehr rasch genug abziehen, staute und entzündete sich. Eine Gefahr für die Hausbewohner bestand zu keiner Zeit. Ob ein Sachschaden entstanden ist, kann noch nicht gesagt werden. (cw)

Sonnenbühl (RT): Pkw überschlagen - Hoher Schaden

Ein völlig demoliertes Auto und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntag auf der L 383 ereignet hat. Die 49-jährige Fahrerin eines Land Rover fuhr gegen 11.15 Uhr auf der L383 zwischen Genkingen und Undingen. In einer Rechtskurve kam sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf einer Schneeverwehung mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Land Rover und blieb auf dem Dach liegen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde ein Abschleppunternehmen gerufen. (bk)

Filderstadt-Bernhausen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Talstraße ist ein Unbekannter am Sonntagnachmittag eingebrochen. Zwischen 15.45 Uhr und 20.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher durch das Aufhebeln der Terrassentüre Zutritt zum Gebäude. Im Haus durchwühlte er in allen Stockwerken sämtliche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Stehlenswertem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Plochingen (ES): In Verkaufsraum eingebrochen

Durch das Aufbrechen der Eingangstüre ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag, 19 Uhr, auf Montag, 5.30 Uhr, in einen Hofladen im Filsweg eingebrochen. Den Verkaufsraum durchsuchte er anschließend nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte der Einbrecher, soweit bislang bekannt, ohne größere Beute wieder abgezogen sein. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden, der auf mindestens 200 Euro geschätzt wird. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (cw)

Nürtingen (ES): In Büroräume eingebrochen

In die Büroräume eines Dienstleisters sind Unbekannte über das vergangene Wochenende am Schillerplatz eingebrochen. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, verschafften sich die Einbrecher zunächst mit brachialer Gewalt Zugang zum Gebäude. Über das Treppenhaus gelangten sie zu den Büroräumen der Firma und wuchteten dort die Türe auf. Anschließend durchsuchten sie die Schränke und Schreibtische nach Wertvollem. Soweit bislang bekannt ist, stießen sie dabei auf eine Geldkassette, die sie mitgehen ließen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Aichwald (ES): An Pferd sexuell vergangen (Zeugenaufruf)

Ein Mann hat sich in der Nacht zum Sonntag an einem Pferd sexuell vergangen. Der Unbekannte war zunächst über das Tor in einen Pferdestall im Ortsteil Aichschieß eingedrungen. Anschließend begab er sich in die Box einer Stute. Dort stieg er auf einen in dem Stall vorgefundenen Hocker und verging sich sexuell an dem Tier. Hierbei wurde er von dem Stallbesitzer gegen 00.45 Uhr erwischt, der noch nach den Pferden schauen wollte. Der Mann versuchte den Täter festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch befreien und über die Felder davonrennen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 185 cm groß. Er hat eine athletische Figur, kurze blonde Haare sowie einen Vollbart mit etwa 2 cm langen Barthaaren. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelbraunen Jogginghose sowie einem dunklen Pullover. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise zu dem Gesuchten werden an das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 erbeten. (ms)

Starzach-Wachendorf (TÜ): Zwei Autos nach Vorfahrtsunfall Schrott

Nicht richtig aufgepasst hat ein 19-jähriger Mann, der mit seinem Fiat Punto am Sonntagnachmittag mit einem Ford Fiesta kollidiert ist. Gegen 15.45 Uhr fuhr der junge Mann von der Holzwiesenstraße nach links in die Kreisstraße 6929 in Richtung Bieringen ein. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigen Ford Fiesta eines 44 Jahre alten Autofahrers, der einen Zusammenprall nicht mehr verhindern konnte. Während die beiden Unfallbeteiligten unversehrt blieben, entstand an ihren Fahrzeugen jeweils ein Totalschaden in Höhe von insgesamt zirka 10.000 Euro. Da die Pkw nicht mehr fahrtüchtig waren, mussten sie von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (fn)

Tübingen (TÜ): Beim Überholen mit abbiegenden Skoda kollidiert

Bei einer unklaren Verkehrslage hat ein 30 Jahre alter BMW-Lenker am Sonntagnachmittag zu einem Überholmanöver angesetzt, das zu einem Verkehrsunfall geführt hat. Kurz nach 15 Uhr wollte eine 23-jährige Skoda-Fahrerin von der Herrenberger Straße in Richtung Unterjesingen nach links in die Zufahrt zum Schwärzlocher Hof abbiegen und bremste deshalb ab. Während ein Autofahrer direkt hinter ihr das mit dem Blinker angekündigte Vorhaben erkannte, setzte das dritte Fahrzeug in der Reihe, der BMW des 30-Jährigen, zum Überholen an. Dabei kam es zum Zusammenstoß des BMW mit dem Skoda der jungen Frau, in dessen Verlauf der Wagen des 30-Jährigen ins Schleudern geriet und erst in einem angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand kam. Zwar wurde bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt, doch entstand an den nicht mehr fahrtüchtigen Autos Schäden in Höhe von zusammen fast 20.000 Euro. (fn)

Tübingen (TÜ): Matratze geriet in Brand

Zu einem Zimmerbrand mussten die Rettungskräfte am frühen Sonntagmorgen in die Landhausstraße im Denzenberg-Viertel ausrücken. Kurz nach sieben Uhr war die Matratze eines 34-Jährigen, auf der er geschlafen hatte, in Brand geraten. Der Mann hatte einige Stunden zuvor vergessen, seine Leselampe in der Zweizimmerwohnung auszuschalten. Die heiße Lampe stürzte auf die Matratze und setzte diese in Brand. Der Bewohner konnte sich unverletzt ins Freie retten. Ein Nachbar war durch die Rauchmelder geweckt worden und hatte sofort die Feuerwehr verständigt. Diese konnte die Flammen in kurzer Zeit löschen. Vorsorglich rückte der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen aus. Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Schaden in der Wohnung auf etwa 20.000 Euro belaufen. Die beiden Zimmer waren im Anschluss nicht mehr bewohnbar. Die restlichen Bewohner konnten in ihre Räumlichkeiten zurück. (ms)

