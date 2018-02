POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Schlägerei, Btrunken am Steuer eingeschlafen

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Einbruch in Einfamilienhaus

Mehrere hundert Euro Sachschaden und der Diebstahl von einer bislang unbekannten Menge an Bargeld, ist die Bilanz eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus in der Mörikestraße. Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag, im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 19.15 Uhr, durch Aufhebeln eines auf der Gebäuderückseite des Einfamilienhauses befindlichen Fensters in dieses ein und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach möglichem Diebesgut. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Täter lediglich Bargeld in unbekannter Höhe aus einer in einem Büroraum befindlichen Geldkassette.

Metzingen (RT): Schlägerei bei Geburtstagsfeier

Zu einer Auseinandersetzung zwischen den Gästen einer Geburtstagsfeier kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Ulmer Straße in Metzingen. Ein 17-Jähriger hatte zu seiner Geburtstagsfeier, welche sich im Laufe des Abends in ein Schnellrestaurant in der Ulmer Straße verlagerte, circa 20 Gäste im Alter zwischen 16-20 Jahre eingeladen. In dem Restaurant kam es gegen 0 Uhr dann innerhalb der Gruppe aus unbekanntem Grund zu Streitigkeiten, welche sich nachfolgend vor dieses verlagerten und in eine Schlägerei übergingen. Die durch Zeugen alarmierte Polizei, welche mit 7 Streifenwagenbesatzungen vor Ort war, wurde bei ihrem Eintreffen aus der Gruppe heraus aggressiv angegangen und musste zur Befriedung der Situation Pfefferspray einsetzen. Der mit fast 2 Promille deutlich alkoholisierte 17-Jährige sowie zwei weitere Gäste mussten aufgrund ihrer bei der Schlägerei zugezogenen Verletzungen ambulant durch den Rettungsdienst behandelt werden. Gegenüber allen beteiligten Personen wurden Platzverweise ausgesprochen, der 17-Jährige wurde im Anschluss an die medizinische Behandlung seinen Eltern überstellt.

Wernau (ES): Einbruch in Kläranlage

Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Samstagmorgen in ein Bürogebäude der Kläranlage Wernau eingebrochen. Der Einbrecher gelangte über ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude und durchsuchte mehrere Schränke nach Diebesgut. Durch den Einbruch wurde ein Alarm ausgelöst, allerdings hatte der Täter bei Eintreffen der Polizeikräfte das Gelände der Kläranlage bereits verlassen. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Spurensicherung übernahmen Techniker der Kriminalpolizei.

Neuhausen (ES): Betrunken am Steuer eingeschlafen

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat eine 26-jährige Autofahrerin aus Filderstadt in der Nacht zum Samstag, als sie sich mit ihrem Fahrzeug auf die Heimfahrt begab. Ihre Fahrt endete um kurz vor 03 Uhr in Neuhausen an der Einmündung der Plieninger Straße zur L 1209. Offenbar war sie dort vor einer Ampelanlage mit laufendem Motor am Steuer sitzend eingeschlafen. Dies wurde der Polizei von einem Zeugen gemeldet. Die eintreffenden Beamten hatten große Mühe die deutlich alkoholisierte Frau überhaupt wach zu bekommen. Im Anschluss musste die 26-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, außerdem wurde ihr Führerschein einbehalten.

Neustetten (TÜ): Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten ist es am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Bundesstraße 28 zwischen der Anschlussstelle Seebronn und der Auffahrt zur BAB 81 gekommen. Zum Unfallzeitpunkt hatte sich verkehrsbedingt ein circa 100 Meter langer Rückstau vor der Auffahrt zur Autobahn gebildet, was ein 27-jähriger Pkw-Lenker offenbar zu spät erkannte, so dass er mit seinem VW Sharan mit großer Wucht auf den stehenden Mazda einer 24-Jährigen auffuhr. Der Mazda wurde infolge der Kollision auf einen davor stehenden Audi einer 33-Jährigen geschoben, dieser wiederum auf einen Renault einer 24-Jährigen. Der Unfallverursacher blieb bei dem Unfall unverletzt, seine 22-jährige Beifahrerin hingegen erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Mazda wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Die 33-jährige Audi-Fahrerin sowie ihre 32-jährige Beifahrerin erlitten leichten Verletzungen, die durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle behandelt werden. Der Audi und der Mazda mussten aufgrund der schweren Beschädigungen von Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, hat sich auf der Landesstraße 370 zwischen Weilheim und Kilchberg ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ursächlich hierfür war der 67-jährige Lenker einer Mercedes B-Klasse, welcher aus einem Parkplatz kurz vor Kilchberg auf die L 370 einfuhr und hierbei die Vorfahrt eines heranfahrenden 24-Jährigen missachtete. Um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu vermeiden, bremste der 24-Jährige seinen Mitsubishi stark ab und kam zum Stehen. Der nachfolgende 21-jährige Fahrer eines VW konnte ebenfalls noch rechtzeitig abbremsen, was allerdings einer dahinter fahrenden 63-Jährigen nichtmehr gelang, so dass sie mit ihrem Mercedes mit großer Wucht auf den VW auffuhr. Die 63-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klink verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Rottenburg (TÜ): In Bäckerei eingebrochen

Im Zeitraum von Freitag, 19.15 Uhr bis Samstag, 05.10 Uhr ist ein unbekannter Täter in eine Bäckereifiliale in der Poststraße eingebrochen. Dieser verschaffte sich zunächst durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zum Objekt. Aus der Filiale wurde Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Auf dem Nachhauseweg ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Opfer eines Raubes ist in der Nacht zum Samstag ist ein 23-Jähriger auf dem Nachhauseweg von einem Discothekenbesuch geworden. Dem jungen Mann wurde gegen 03.30 Uhr in der Eisenbahnstraße von 5 männlichen Personen aufgelauert. Während einer der Täter den Geschädigten festhielt, wurden ihm von den anderen Angreifern der Reisepass und Bargeld in Höhe von ca. 400 Euro entrissen, der Ehering vom Finger gezogen und Lederschuhe, welche er in der Hand trug, entwendet. Zwei der Täter konnte der Geschädigte vage wie folgt beschreiben: jeweils circa 20 Jahre alt, 175 cm groß, einer war bekleidet mit einem langen schwarzen Mantel, der andere mit einer blauen kurzen Jacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07071/9728660 entgegen.

