POL-RT: Schwelbrand in Abfallpresse; Dieb auf frischer Tat geschnappt; Einbruch in Gaststätte;

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Schwelbrand in Abfallpresse

Ein Schwelbrand in der Papierpresse eines Entsorgungsbetriebs in der Ziegeleistraße hat am Freitagvormittag, gegen 10.15 Uhr, Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Verursacht wurde das Feuer vermutlich durch eine unsachgemäß im Papiermüll entsorgte Flasche mit medizinischem Sauerstoff, die unter dem Druck der Presse explodierte. Die Feuerwehr Metzingen konnte den Schwelbrand aber recht schnell löschen. Dennoch entstand an der Anlage ein Schaden, der auf 10.000 Euro geschätzt wird. (fn)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Dieb auf frischer Tat geschnappt

Beim Versuch ein Auto auszuplündern ist ein 18-Jähriger am späten Donnerstagabend geschnappt worden. Der alkoholisierte und unter Drogen stehende Heranwachsende war gegen 22.45 Uhr in der Nürtinger Straße einem Fahrzeugbesitzer in seinem dort geparkten BMW aufgefallen. Mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug hatte er bereits zum Abtransport bereit gelegt. Als der Dieb bemerkte, dass er entdeckt worden war, suchte er das Weite. Passanten die durch die Rufe des Autobesitzers aufmerksam wurden, konnten den 18-Jährigen aber nach wenigen Metern festhalten und den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten übergeben. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann den Umstand genutzt, dass der BMW offenbar nicht abgeschlossen war und den Wagen nach Stehlenswertem durchsucht. Bei den nachfolgenden Ermittlungen auf der Dienststelle wurden bei ihm weitere Gegenstände gefunden, die er zuvor aus einem unverschlossen in der Gartenstraße geparkten Honda gestohlen hatte. Er wurde über Nacht in Gewahrsam genommen und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Freitags wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet jetzt ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. (cw)

Nehren (TÜ): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Luppachstraße ist ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen eingebrochen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge, dürfte der Einbrecher gegen 0.45 Uhr nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters ins Gebäude eingedrungen sein. Bei der Suche nach Stehlenswertem stieß er auf den Bedienungsgeldbeutel mit einem geringen Wechselgeldbetrag. Diesen ließ er samt einem iPad und mehreren Flaschen Bier mitgehen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

