POL-RT: Unfälle - Körperverletzungen - Betrug - Einbruch - Verstoß Waffengesetz

Reutlingen (ots) - Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinfluss

Seinen Führerschein hat ein 53-jähriger Autofahrer am Samstagabend nach der Unfallaufnahme bei der Polizei abgeben müssen. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Peugeot von der Halskestraße nach links abgebogen, um auf die B 28 in Richtung Metzingen zu fahren. Im Bereich der Auffahrt zur B 28 wechselte er vom linken auf den rechten der beiden Fahrspuren. Hierbei streifte er den Golf eines 27-Jährigen, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 53-jährige Unfallverursacher nicht unerheblich alkoholisiert war. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein einbehalten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro.

Reutlingen (RT) - Verkehrsverstöße und technische Veränderungen festgestellt

Wegen seiner rasanten Fahrweise sollte ein 25-jähriger Audi-Fahrer am Samstagmittag, gegen 14.30 Uhr, in der Gartenstraße von einer Streifenwagenbesatzung gestoppt werden. Anstatt aber anzuhalten fuhr der 25-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit quer durch die Innenstadt. Erst im Bereich der Silberburgstraße gelang es den Beamten, den Audi an einer roten Ampel einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass an dem Audi technische Veränderungen vorgenommen worden waren, die nicht zugelassen waren. Der Audi-Fahrer muss sich nun auch dafür verantworten, dass er die Haltezeichen des Streifenwagens nicht befolgte.

Metzingen (RT) - Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Einbrecher sind am Samstagmittag in ein Haus im Stadtgebiet eingebrochen. Sie hebelten vermutlich mit einem Schraubendreher die Terrassentüre auf und gelangten so ins Gebäude. Dort durchsuchten sie alle Räume und entwendeten einen kleineren Tresor aus dem Keller und einige Schmuckstücke. Da das Gebäude derzeit leer steht, wurde der Einbruch von Angehörigen abends gegen 20.00 Uhr festgestellt. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen die Spurensicherung vor Ort.

Hohenstein (RT) - Wegen Schneewehe im Graben gelandet

Eine Schneeverwehung und die damit verbundene winterliche Straße ist einem 23-Jährigen am Samstagabend zum Verhängnis geworden. Er war gegen 23.30 Uhr auf der B 312 von Hohenstein-Bernloch in Richtung Engstingen unterwegs, als er mit seinem Golf im Bereich der Verwehung ins Schleudern geriet. Er kam nach links von der Straße ab, wobei sein Wagen im Graben auf der rechten Fahrzeugseite zur Endlage kam. Er und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. An seinem Golf entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Sonnenbühl (RT) - Vier Verletzte bei Überschlag

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen gewesen sein, bei welchem sich der Wagen eines 21-Jährigen in der Stuhlsteige überschlagen hat. Der junge Mann war gegen 01:30 Uhr auf der L 382 talwärts mit seinem BMW unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor. Er kam nach links von der Straße ab, prallte gegen die dortige Böschung und wurde an einem Felsen ausgehebelt, weshalb sich sein BMW überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Er und seine drei Insassen im Alter von 20 bis 22 Jahren wurden leicht verletzt. Sein BMW wurde abgeschleppt und es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Grafenberg (RT) - Einbruch im Industriegebiet

Mit einer langen Leiter sind Einbrecher im Laufe des Samstages auf die Terrasse im zweiten Obergeschoss gelangt. Die Leiter fanden sie bei einer benachbarten Firma. Auf der Terrasse hebelten sie die Terrassentüre auf und durchwühlten in der Wohnung die Schränke und Kommenden sämtlicher Zimmer. Bislang steht fest, dass Modeschmuck und ein geringer Geldbetrag gestohlen wurde. Der Einbruch wurde von erst am späten Abend bemerkt. Am Sonntagvormittag sicherten Beamte der Kriminalpolizei die Spuren des Einbruchs.

Esslingen a.N. (ES) - Schlägerei zwischen Kindern

Brutal vorgegangen sind zwei 14- und 13-jährige Jungen gegen einen 12-Jährigen und haben diesen leicht verletzt. Offenbar nur durch Glück wurde der 12-jährige Junge am Samstag gegen 18:30 Uhr nicht schwerer verletzt, als ihn der 14-jährige Täter am Sportplatz der Schillerschule zu Boden stieß und sein 13-jähriger Komplize mehrfach auf den am Boden liegenden Jungen eintrat. Das Opfer erlitt Schürwunden an der Stirn und am Knie und blutete leicht. Die genauen Hintergründe für das brutale Vorgehen unter den Kindern sind bislang unklar. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.

Denkendorf (ES) - Sehr hoher Sachschaden für ein paar Getränkeflaschen

Unbekannte Täter haben bereits in der Nacht zum Samstag einen Getränkeautomaten vor einer Metzgerei in der Albstraße stark beschädigt und alle darin befindlichen Getränkeflaschen entwendet. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung auf Video aufgenommen. Der Sachschaden am Automaten dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen.

Nürtingen (ES) - Ohne Führerschein und Zulassung vor der Polizei geflüchtet

Ein 22-jähriger Mann sollte am Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr von einer Polizeistreife in Wendlingen in der Schäferhäuser Straße kontrolliert werden. Beim Anblick des Streifenwagens beschleunigte er seinen PKW. Durch möglichen Drogeneinfluss war es dem jungen Mann aber nicht möglich, sein Fahrzeug sicher zu lenken und so fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Bordstein und beschädigte dabei seinen PKW so schwer, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Die Beamten konnten den Mann festnehmen und stellten bei der Kontrolle so einiges fest. Neben dem fehlenden Führerschein und einer möglichen Drogenbeeinflussung hatte der Mann auch noch falsche Kennzeichen an seinem PKW angebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden und der Fahrer musste sich anschließend noch einer Blutentnahme unterziehen lassen.

Neckartailfingen (ES) - Unfallauto als unfallfrei verkauft

Ein 26-jähriger Mann ist beim Kauf eines Gebrauchtwagens bei einem freien Autohändler im Grienweg in Neckartailfingen möglicherweise betrogen worden. Der Mann kaufte nach ersten Ermittlungen ein unfallfreies Fahrzeug im Wert von über 5000 Euro. Als er das Auto durch eine Werkstatt auf Vorschäden untersuchen ließ, stellten die Experten fest, dass das Auto offensichtlich einen erheblichen Vorschaden hatte, der beim Verkauf nicht erwähnt wurde. Der Händler weigerte sich anschließend, das Auto zurückzunehmen. Eine Anzeige wegen Verdacht des Betruges wurde aufgenommen und die Ermittlungen dauern an.

Ofterdingen (TÜ) - 60.000 Euro Schaden und drei Verletzte bei Auffahrunfall

Möglicherweise durch einen hupenden Hochzeitskorso hat sich ein 79-jähriger Autofahrer am Samstagmittag ablenken lassen, als er auf der L 385 von Ofterdingen in Richtung Mössingen unterwegs war. Gegen 13:00 Uhr erkannte er deswegen nicht rechtzeitig, dass sich vor ihm eine Fahrzeugschlange gebildet hatte, wo die Autos verkehrsbedingt anhielten. Der 79-Jährige fuhr mit seinem Daimler auf den Golf eines 36-Jährigen und seiner Familie auf. Der Golf wurde auf einen vor ihm stehenden BMW aufgeschoben, in welchem ein 53-jähriger Mann saß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Insassen im Golf verletzt. Die 36-jährige Beifahrerin wurde schwer, der 42-jährige Fahrer sowie sein 5-jähriger Sohn wurden leicht verletzt. Der Mercedes sowie der Golf wurden abgeschleppt, es entstand ein Gesamtschaden von etwa 60.000 Euro.

Rottenburg (TÜ) - Filmaufnahmen führten zum Polizeieinsatz

Eine aufmerksame Passantin hat am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gebhard-Müller-Straße Männer beobachtet, welche Pistolen in den Händen hielten. Zudem war auf ihrem BMW ein Magnetblaulicht angebracht. Nachdem sie ihre Beobachtungen der Polizei mitgeteilt hatte und dort nichts über einen Polizeieinsatz bekannt war, fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Parkplatz. Die Beamten, welche zusätzliche Sicherheitsausrüstung trugen, kontrollierten die fünf Männer. Hierbei wurde festgestellt, dass zwei von ihnen Schreckschusswaffen im Gürtel hatten. Es stellte sich heraus, dass die Männer einen coolen Hip-Hop-Film drehen wollten und sich daher als Zivilpolizisten verkleidet hatten. Die Waffen und das Blaulicht wurden einbehalten. Die Männer werden sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Zudem wird geprüft, ob sie die Kosten des polizeilichen Einsatzes zu tragen haben.

Rottenburg (TÜ) - Zwei Leichtverletzte und zweimal Totalschaden

Bei starkem Wind hat ein 24-jähriger Autofahrer am Samstagmittag auf der K 6936 im Bereich einer Schneewehe die Kontrolle über seinen Golf verloren. Er geriet hierbei gegen 13:45 Uhr zwischen den Ortsteilen Bieringen und Eckenweiler auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford. Dessen 62-jähriger Fahrer sowie der 24-jährige Unfallverursacher wurden leicht verletzt. Ihre beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro.

