POL-RT: Nach Unfall geflüchtet; Einbruch; Stromausfall nach Brand; Auffahrunfall; Im Acker überschlagen; Streitigkeiten;

Reutlingen (ots) - Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der B 28 kurz vor der Abfahrt Hohbuch ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Ein 22-jähriger Balinger war gegen 6.30 Uhr mit seinem schwarzen Audi A1 auf der B 28 auf der rechten der beiden Fahrspuren in Richtung Reutlingen unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Hohbuch wechselte unmittelbar vor ihm ein silberner Skoda Yeti vom linken auf den rechten Fahrstreifen und bremste plötzlich bis zum Stillstand ab. Um nicht aufzufahren, musste der Audi-Fahrer ebenfalls eine Vollbremsung machen, wich nach rechts aus und krachte dabei gegen den Bordstein. Der Audi-Fahrer brachte seinen Wagen neben dem Skoda zum Stehen, sodass es zu keiner Berührung zwischen den Fahrzeugen kam. Anschließend versuchte er, mit der Fahrerin des Skoda durch Handzeichen Kontakt aufzunehmen. Diese schaute ihn zwar an, reagierte aber nicht, sondern flüchtete auf der B 28 weiter in Richtung Metzingen. Die Fahrerin des Skoda mit Ulmer Zulassung wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt und mit schulterlangen Haaren beschrieben. Der Sachschaden am Audi dürfte sich ersten Schätzungen nach, auf etwa 3.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Reutlingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (cw)

Zwiefalten (RT): In Kindergarten eingebrochen (Zeugenaufruf)

In einen Kindergarten in der Elsa-Brändström-Straße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 18 Uhr abends und sieben Uhr morgens gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster ins Gebäude. In den Gruppenräumen durchwühlte der Einbrecher die Schränke und Schubladen. Weiterhin öffnete er im Personalzimmer gewaltsam die Spinde der Angestellten. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Täter Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Durch die brachiale Vorgehensweise entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Zur Spurensicherung kamen die Kriminaltechniker vor Ort. Der Polizeiposten Zwiefalten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07373/2823 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Kirchheim (ES): Brand führte zu kurzfristigem Stromausfall in zwei Gemeinden

Der Brand eines Verteilerkastens hat am Dienstagmorgen zu einem kurzzeitigen Stromausfall in zwei Nachbargemeinden von Kirchheim gesorgt. Durch einen Kurzschluss war es kurz vor 7.30 Uhr im Traforaum im Untergeschoss eines Stromversorgers in der Hahnweidstraße zum Brand des Kastens gekommen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften ausgerückt war, rasch gelöscht werden. Während der Löscharbeiten verließen die etwa 100 Mitarbeiter das Gebäude. Durch den Kurzschluss kam es für wenige Minuten zum Stromausfall in Dettingen und Owen. Der Schaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf über 10.000 Euro belaufen. Der Rettungsdienst kam vorsorglich mit einem Fahrzeug an die Brandstelle. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag auf der Jesinger Straße ereignet hat. Ein 60-jähriger Uhinger war gegen 8.20 Uhr mit seinem VW Passat auf der Jesinger Straße über den Zubringer in Richtung B 297 nach Göppingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass an der Einmündung ein 48-Jähriger mit seinem Mini Cooper verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Trotz einer Notbremsung krachte er noch mit großer Wucht ins Heck des Mini. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Passat war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

Riederich (ES): Zu schnell und im Acker überschlagen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen zwischen Riederich und Grafenberg gewesen sein. Ein 27-jähriger Pliezhäuser war gegen sechs Uhr mit seinem Renault Twingo auf der Ortsverbindungsstraße von Riederich in Richtung Grafenberg unterwegs. Weil er aber auf der schmalen Straße zu schnell unterwegs war, verlor er im Verlauf einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker. Der 27-Jährige wurde dabei nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An dem völlig demolierten und bereits älteren Twingo entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 1.000 beziffert wird. (cw)

Reichenbach (ES): Streitigkeiten

Aus noch ungeklärter Ursache sind am Montagabend Angehörige einer Wohngemeinschaft in der Stuttgarter Straße aneinander geraten. Kurz nach 22 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen etwa 20 Personen gemeldet. Nachdem die Einsatzkräfte mit zahlreichen Streifenwagen angefahren waren, konnten die Streitigkeiten schnell geschlichtet und die Gemüter beruhigt werden. Ernsthaft verletzt wurde bei den Handgreiflichkeiten niemand. Eine schwangere Frau hatte sich so aufgeregt, dass sie vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Was letztendlich zum Unmut zwischen den Familien geführt hatte, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

