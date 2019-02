Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Versuchter Aufbruch von zwei Fahrkartenautomaten

Schliengen / Eimeldingen (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht zwei Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn aufzubrechen. Sowohl am Bahnhof Eimeldingen, als auch am Bahnhof Schliengen, scheiterten die Täter jedoch beim Aufbruchsversuch. Es gelang ihnen nicht, die Geldkassetten zu entwenden. Beide Automaten wurden jedoch so stark beschädigt, dass sie derzeit noch außer Betrieb sind. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Bereits das Wochenende zuvor wurde auf gleiche Weise versucht, ein Fahrkartenautomat am Bahnhof Schallstadt aufzuhebeln. Die Bundespolizei sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgrund versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Eva Bergler

Telefon: +49 7628 8059-103

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell