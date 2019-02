Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Unerlaubte Einreise mit gefälschtem Reisepass

Weil am Rhein (ots)

Am Mittwochabend kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen aus der Schweiz kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Für einen 21-Jährigen Passagier endete hier die Weiterfahrt. Er wies sich bei der Kontrolle neben italienischen Dokumenten auch mit einem nigerianischen Reisepass aus. Dabei gab er sofort zu Verstehen, dass mit diesem Reisepass etwas nicht stimmen würde. Bei der eingehenden Kontrolle durch die Bundespolizisten stellten diese fest, dass es sich um ein gefälschtes Dokument handelt.

Dies hat für den Mann nun in zweifacher Hinsicht Konsequenzen. Einerseits hat er sich wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen und unerlaubter Einreise sowie Aufenthalt strafbar gemacht. Zudem musste der nigerianische Staatsangehörige nach entsprechender Anzeigenaufnahme Deutschland wieder in Richtung Italien verlassen und der falsche Ausweis wurde sichergestellt.

