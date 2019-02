Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Aggressiver Mann bedroht Polizeibeamte am Hauptbahnhof

Freiburg (ots)

Über mehrere Stunden waren Polizeibeamte des Bundespolizeirevier Freiburg am Samstagnachmittag mit einem aggressiven Mann beschäftigt. Der stark alkoholisierte 63-jährige rumänische Staatsangehörige wurde am Hauptbahnhof Freiburg festgestellt, nachdem er versuchte, sich ohne zu bezahlen in einer Bahnhofsbäckerei zu bedienen. Bereits bei Eintreffen einer Streife der Bundespolizei beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten massiv. Auf dem Weg zur Dienststelle bedrohte er die Polizeibeamten und versuchte, diese ins Gleis zu drängen. Auch im Polizeirevier selbst beruhigte sich der Mann nicht und erschwerte die polizeilichen Maßnahmen durch sein aggressives und uneinsichtiges Verhalten. Zudem urinierte er in die Gewahrsamszellen des Bundespolizeireviers. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle wurde durch den Mann verweigert. Nachdem der 63-jährige seinen Rausch in den Gewahrsamszellen des Bundespolizeirevier Freiburg ausgeschlafen hat, konnte er am Samstagabend wieder auf freien Fuß entlassen werden. Dem Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen aufgrund versuchten Diebstahl, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

