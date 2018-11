POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Müll in Brand gesetzt

Ludwigshafen (ots) - Am 19.11.2018 zwischen 21.55 Uhr und 23.30 Uhr setzten unbekannte Täter unerlaubt entsorgten Müll in der Kropsburgstraße in Brand. Darunter befanden sich unter anderem elf Gummireifen. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen löschte den Brand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

