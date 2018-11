POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfall mit Bus

Ludwigshafen (ots) - Am 19.11.2018 gegen 12.55 Uhr fuhr ein Busfahrer der Linie 74 auf der Maudacher Straße in Richtung Kärntner Straße und hielt dann an einer roten Ampel an der Kreuzung Maudacher Straße / Bruchwiesenstraße auf der Busspur an. Zur gleichen Zeit fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls auf der Maudacher Straße links neben der Busspur in die gleiche Richtung. Als der Busfahrer bei grüner Ampel wieder anfuhr, beschleunigte auch der 72-Jährige und aus bisher unbekannten Gründen berührten sich die beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.250 Euro. Die beiden Fahrer hielten unmittelbar nach dem Unfall kurz auf der Kreuzung an, fuhren dann an den Fahrbahnrand und verständigten die Polizei. Da der Unfallhergang nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

