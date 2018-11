KFV-CW: Die Zentrale Feuerwehrwerkstatt im Kreis Calw erhält neuen Gerätewagen-Transport

Die Mitarbeiter der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamts Calw bei der Vorstellung des neuen Gerätewagen-Transport vor der Zentralen Feuerwehrwerkstatt in Bad Wildbad-Calmbach (v.l. Wenzel Prusik, Gerhard Wurster, Abteilungsleiter Hans-Georg Heide, Simon Großmann, Rainer Schnierle,... mehr Bild-Infos Download

Landkreis Calw (ots) - Sichtlich stolz präsentierten Vertreter der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamts Calw bzw. der Zentralen Feuerwehrwerkstatt in Bad Wildbad-Calmbach den neuen Gerätewagen-Transport (GW-T), der ab sofort im Dienste des Landkreises steht. Das Fahrzeug löst den bisherigen GW-T ab, der 15 Jahre für den Kreis im Einsatz war und aufgrund seines Alters und einer Laufleistung von über 220.000 Kilometern ausgedient hat. Er geht nun in eine Altfahrzeug-Auktion. "Mit der Indienststellung des neuen und größeren Gerätewagen-Transport können wir künftig unseren Dienstleistungsanspruch für die an die Zentralwerkstatt angeschlossenen Gemeindefeuerwehren im Kreis noch besser erfüllen", zeigte sich Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide mit der Anschaffung zufrieden. Denn mit dem neuen Fahrzeug werden genutzte Einsatzmittel wie Atemschutzgeräte- und Masken sowie Löschwasserschläuche von den Mitarbeitern der Zentralen Feuerwehrwerkstatt bei den Feuerwehren abgeholt, in der Zentralen Feuerwehrwerkstatt durch Reinigung, Prüfung, Reparatur und Pflege aufbereitet und schließlich wieder zu den Feuerwehren zurücktransportiert. Mit seinen 292 PS, modernen Ladungssicherungssystemen und einer leistungsfähigen Hubbühne ist es dabei auch in Hinblick auf die besonderen topografischen Gegebenheiten im Landkreis Calw sowie für den Einsatz bei widrigen Witterungsbedingungen bestens geeignet. Das Fahrgestell für den neuen Gerätewagen-Transport lieferte die Firma MAN für rund 92.000 Euro. Den Aufbau, bestehend aus Ladepritsche und Ladebordwand, erstellte die auf den Sonderfahrzeugbau spezialisierte Firma Hensel aus dem bayrischen Waldbrunn für rund 67.000 Euro. Die Gesamtkosten beliefen sich somit auf rund 159.000 Euro. Das Land Baden-Württemberg bezuschusste den Fahrzeugkauf mit 34.000 Euro.

