Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Regionalbahn mit Graffiti besprüht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:25 Uhr haben drei Jugendliche am Haltepunkt Freiburg-Herdern eine Regionalbahn der Deutschen Bahn beim Halt des Zuges innerhalb weniger Minuten mit Graffiti besprüht. Anschließend entfernten sie sich umgehend wieder vom Tatort. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 535 Euro. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter 07628-8059 0 entgegen genommen.

