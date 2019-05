Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Fahrer eines Kleinkraftrades in Bendorf ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bendorf (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07.55 Uhr wurde ein 65-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass die Geschwindigkeit des Rollers, durch unzulässige Veränderungen am Fahrzeug, höher als in der Betriebserlaubnis angegeben war. Aus diesem Grund wurde das Kleinkraftrad zum Zwecke eines technischen Gutachtens sichergestellt. Der Fahrzeugführer hat nun mit einem Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.

