Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchsdiebstahl in Kiosk - Täter festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend nahm die Polizei in Kaiserslautern einen Einbrecher auf frischer Tat fest.

Der 19-jährige Mann aus Ludwigshafen zerstörte bei einem Kiosk in der Eisenbahnstraße die Schaufensterscheibe und drang in den Verkaufsraum ein. Die Polizei war schnell am Einbruchsort, während sich der Beschuldigte gerade am Zigarettenregal bediente. Er konnte widerstandslos festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Polizeibeamten 15 Packungen Zigaretten.

Der Einbrecher war alkoholisiert (0,9 Promille) und stand vermutlich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Die Feuerwehr musste das Geschäft mit einer Notverglasung sichern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1600 Euro.

