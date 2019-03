Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Handy-Diebstahl

Am 03.12.2018, gegen 14:00 Uhr, entwendeten zwei vermutlich minderjährige Täter aus einem Shop für Telekommunikationsartikel in der Elberfelder Straße zwei I-Phone Demonstrationsgeräte im Wert von ca. 2.400 Euro. Die Jungen betraten den Laden, rissen die Geräte samt Sicherung heraus und verließen das Geschäft fluchtartig. Eine Videoüberwachungsanlage zeichnete die Tat auf. Ein Richter genehmigte nun die Veröffentlichung der Bilder. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt diese Personen? Hinweise könnten unter 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.

