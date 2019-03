Polizei Hagen

POL-HA: Gartenhäuser in Funkenhausen aufgebrochen

Hagen (ots)

Am Donnerstag bemerkten Zeugen gegen 11.30 Uhr, dass bislang unbekannte Täter zwei Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage in der Straße Funkenhausen aufgebrochen hatten. Die Einbrecher hebelten jeweils ein Fenster auf und verschafften sich auf diesem Wege Zugang in die Gebäude. An einem weiteren Gartenhaus wies ein Fenster ebenfalls Hebelspuren auf. Hier gelang es den Einbrechern jedoch nicht, das Gebäude zu betreten. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob neben zwei Flaschen Wein noch weitere Gegenstände entwendet wurden. Der Tatzeitraum lässt sich nicht konkret eingrenzen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

