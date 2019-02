Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an KFZ

Landau, 22.02.2019 21.00 Uhr- 23.02.2019, 00.00 Uhr (ots)

Am Abend des 22.02.2019 stellte ein 21-jähriger aus Landau sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Innenstadt in Landau ab. Während seiner Abwesenheit beschädigten bisher unbekannte Täter sein Fahrzeug, einen weißen VW Scirocco, indem auf einen Fahrzeugreifen mehrfach eingestochen wurde. Dem 21-jährigen ist der Schaden beim Einsteigen zunächst nicht aufgefallen. Erst während der Fahrt ist dem jungen Mann durch das schwere Kontrollieren des Fahrzeugs aufgefallen, dass eine Beschädigung am Fahrzeug vorliegt. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist es nicht gekommen. Entsprechende Ermittlungen sind aufgenommen.

