POL-PDLD: Kein Happy End für Einbrecher

In der Nacht von Freitag auf Samstag machte sich der amtsbekannte 27-jährige aus dem Kreis SÜW ans Werk, in ein Einfamilienhaus in der Weinstraße Süd in Maikammer einzubrechen. Es schien zunächst ganz gut zu laufen. Er schaffte es einen ca. 2m hohen Zaun zu überwinden und in die angrenzende Garage einzudringen. Dort fiel ihm ein dann ein Ersatzschlüssel für den Nebeneingang in die Hände, womit er in den Keller des Hauses gelangte und sich dort auf die Suche nach brauchbaren Sachen machte. Dem aufmerksamen Sohn, der um 3 Uhr nach Hause kam, fiel jedoch auf, dass etwas nicht stimmte. Die rasch verständigte Polizei konnte den Täter noch auf dem umzäunten Grundstück stellen und ihm das Diebesgut, das in einer Sporttasche und einem Rucksack verpackt war, wieder abnehmen. Dabei handelte es sich dubioser Weise nur um alte und wertlose Habseligkeiten der Familie. Somit endete die Nacht des Einbrechers doch nicht so gut, wie sie zunächst begann. Er muss sich nun nach seiner Festnahme wegen Einbruchsdiebstahl verantworten.

