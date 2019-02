Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht nach gefährlichem Überholvorgang

Bretthausen (ots)

Am 20.02.19, gegen 23.30 Uhr, ereignete auf der B54, im Bereich der Gemarkung Bretthausen, eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines BMW, befuhr die B54, aus Richtung Rennerod kommend, in Richtung Siegerlandflughafen. Etwa 1 km vor der Ausfahrt Bretthausen, kam ihm ein Pkw auf seiner Fahrbahnseite entgegen, der sich in einem Überholvorgang befand. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, musste der BMW-Fahrer nach rechts ausweichen und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Der Entgegenkommende flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An den BMW entstand Sachschaden. Die Polizei Westerburg bittet Zeugen und auch den Fahrer/-in des Fahrzeuges, das durch den Entgegenkommenden überholt wurde, sich für Hinweise unter der 02663/98050 zu melden.

