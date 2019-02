Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Nister (ots)

Am Mittwoch den 20.02.2019 um 16:00 Uhr ereignete sich in der Hachenburger Straße in Nister ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw einem vorausfahrenden Pkw auffuhr. Der Fahrer des auffahrenden Pkw stand unter Alkoholeinwirkung. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und führte Betäubungsmittel bei sich. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

