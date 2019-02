Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg. Rollerfahrer angefahren- Verursacher flüchtet

Hachenburg (ots)

In der Bismarckstraße in Bad Marienberg wurde am 19.02. gegen 13.05 Uhr im Bereich der Ampel ein Rollerfahrer von einem wendenden Pkw angefahren,kam hierdurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenangaben zufolge soll es sich hierbei um einen grünen VW Golf handeln.

