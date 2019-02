Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, den 19.02.2019 gegen 21:13 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs B 414/B 413 zu einem Verkehrsunfall. Der 28-jährige Fahrer eines PKW übersah den Kreisverkehr und stieß gegen die Betoneinfassung des Innenkreisels. Hierdurch wurde der PKW in die Luft katapultiert, überschlug sich und kam auf dem Dach in der Ausfahrt Richtung Hachenburg zum Liegen. Der Fahrer wurde bei diesem Unfall schwer verletzt, seine beiden Mitfahrer nur leicht verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst sorgte für eine entsprechende Behandlung der drei Verletzten. Die B 414 musste für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten für rund drei Stunden in diesem Bereich gesperrt werden.

