POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Wochenende vom 07.-09.12.2018

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Sachbeschädigung durch Graffiti Am Weiherweg in Höhe Ahrweiler wurden am Freitagnachmittag mehrere frische, leuchtend grüne Graffitis festgestellt, die bislang unbekannte Täter an der Mauer und auf der Fahrbahn aufgesprüht hatten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Ebenfalls am Freitagnachmittag fiel bei einer Verkehrskontrolle ein 34-jähriger Mazedonier auf, der mit seiner kosovarischen Fahrerlaubnis einen Pkw führte, obwohl er schon länger als 6 Monate in Deutschland lebt. Da er eine Umschreibung seines Führerscheins unterlassen hatte, wurde nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet, da seine Fahrerlaubnis abgelaufen ist. Ausführliche Informationen über die Verpflichtung zum Umschreiben eines ausländischen Führerscheins sind im Internet unter www.bussgeldkatalog.org/auslaendischen-fuehrerschein-umschreiben/ zu finden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Kurz vor 19 Uhr kam es in der Wilhelmstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem den Zebrastreifen überquerenden Fußgänger. Der Pkw-Fahrer hatte den Fußgänger mit Hund offenbar komplett übersehen und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurde der Fußgänger leicht verletzt, der Hund blieb unverletzt und am Pkw entstand kein Schaden.

Diebstahl von Laptop Am Freitagabend überraschte ein Anwohner in Heppingen bei seiner Rückkehr zwei Einbrecher in seinem Haus in der Schulstraße. Die beiden Täter (Beschreibung: ca. 25 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, einer trug einen dunklen Vollbart und beide einen dunklen Hoodie) hatten zuvor ein Laptop entwendet und entfernten sich zu Fuß in Richtung Bad Neuenahr. Eine sofortige Fahndung nach den Personen verlief negativ. Zugang hatten sich die Täter über das nicht verschlossene Hoftor und eine nicht verschlossene Terrassentür verschafft.

Verkehrsunfallflucht Zu einem Parkplatzunfall kam es am Rewe in Bad Neuenahr am Samstagnachmittag. Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtet, die anschließend über die Marktleitung die Polizei verständigten. Durch die Beobachtungen der Zeugen konnte der Verursacher zeitnah ermittelt werden. Da er die Unfallörtlichkeit verlassen hatte, ohne seine Personalien zu hinterlassen, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Fahren unter Drogeneinfluss Bei einer Verkehrskontrolle in Dernau fiel ein 26-jähriger Pole auf, der offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein an der Kontrollstelle durchgeführter Vortest verlief positiv auf zwei verschiedene Stoffgruppen. Dem verantwortlichen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Nebenbei war der 38-jährige polnische Beifahrer zur Festnahme ausgeschrieben und wurde in Gewahrsam genommen. Am Sonntag wurde er einem Richter in Koblenz vorgeführt.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen Am Sonntagmorgen wurden bislang zwei Sachbeschädigungen an geparkten Pkw gemeldet. Bislang unbekannte Täter hatten offenbar im unteren Parkdeck des Lidl-Marktes in Bad Neuenahr und in der Ahrstraße in Bad Neuenahr jeweils einen Pkw beschädigt.

Bei Hinweisen zu den aufgeführten Taten wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter Tel. 02641-9740 oder pibadneuenahr.wache@polizei.rlp.de

