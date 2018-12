Mayen (ots) - Sinzig Bad Bodendorf, versuchter PKW-Diebstahl Am 07.12.2018, zwischen ca. 02:00 Uhr und 03:30 Uhr, kam es zum versuchten PKW-Diebstahl eines hochwertigen Oldtimers auf dem Grundstück eines KFZ-Handel in Sinzig, OT Bad Bodendorf. Die beiden unbekannten Täter schraubten vor Begehung der Tat ein Zaunelement in der Nähe der B266 ab, um auf das Gelände zu gelangen. Als um 03:30 Uhr ein PKW vor Ort erschien, flüchteten die beiden Täter fußläufig über das angrenzende Feld in unbekannte Richtung. Die Polizei Remagen erbittet um Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ortslage und der B266.

Sinzig Bad Bodendorf - Diebstahl einer Eisenstange In der Nacht vom 07 auf den 08.12.2018 kam es im Bereich der Saarstraße zum Diebstahl einer ca. 2 Meter langen Eisenstange von einem Privatgrundstück. Die Polizei Remagen erbittet um Zeugenhinweise.

Remagen - versuchter Tageswohnungseinbruch Am 08.12.2018, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in der Straße "An der alten Rheinbrücke". Unbekannte Täter versuchten zunächst, die Haustür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, wurde ein Fenster eingeschlagen, das Haus jedoch offensichtlich nicht betreten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

