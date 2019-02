Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus Oberroßbach

Oberroßbach (ots)

In der Nacht von Sonntag, 17.02.2019, 17:00 Uhr auf Montag, 18.02.2019, 06:45 Uhr, hebelten unbekannte/-r Täter ein Fenster des Feuerwehrgerätehauses in Oberroßbach auf und drangen in das Gebäude ein. Dabei verursachten sie durch das Aufbrechen einer weiteren Tür einen nicht unerheblichen Sachschaden. Entwendet wurden zwei Laptops und Alkoholika. Die Polizei in Westerburg bittet um Hinweise von Zeugen und Anwohnern, denen im oder vor dem Tatzeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen sind.

