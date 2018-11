POL-PDPS: Diebe stehlen 81-Jährigen die Handtasche

Pirmasens (ots) - Während ihres Einkaufs in einem Bekleidungsgeschäft in der Schlossstraße am Donnerstagmittag, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, bekam eine 81-jährige Rentnerin aus ihrer umgehängten Handtasche ein darin aufbewahrter Bargeldbetrag sowie ihren Geldbeutel mit weiterem Bargeld und anderen persönlichen Papieren gestohlen. Die Seniorin erinnert sich nicht an verdächtige Personen, die ihr während des Einkaufs verdächtig nahe gekommen sind. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um sachdienliche Hinweise.

