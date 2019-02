Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heißhunger nach Alkoholgenuss

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Ein offensichtlich betrunkener Supermarkt-Besucher bestellte sich am Samstag zur Mittagszeit ein saftiges Stück Fleisch an der Theke im Wasgau-Markt in Maikammer. Jedoch passierte er zügig den Kassenbereich, ohne dieses zu bezahlen, was einem aufmerksamen Mitarbeiter nicht entgangen war. Mit leerem Magen und einer Strafanzeige musste der 47-jährige Mann den Heimweg antreten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

PKA Geckeler

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben

Tel. 063223 / 955-0, piedenkoben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell