POL-PDLD: Wörth - Sachbeschädigung an Pkw

Wörth am Rhein (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht vom 22.02. auf den 23.02.2019 mehrere Nägel in die Reifen zwei geparkter Pkw Renault in der Eisenbahnstraße in Wörth. Dadurch entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

