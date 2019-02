Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Geschwindigkeitsüberwachung

Kandel (ots)

Am 23.02.2019, im Zeitraum von 15:40 bis 17:00 Uhr, wurde zum wiederholten Male auf der B9 zwischen Kandel-Süd und Langenberg eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dort ist eine Höchstgeschwindigkeit von 70km/h erlaubt. Bei ca. 60 gemessenen Fahrzeugen, mussten 17 Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 99km/h gemessen.

