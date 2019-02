Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Geldbeuteldiebstahl x 3

Wörth am Rhein (ots)

Am Morgen des 23.02.2019 kam es zu insgesamt drei Geldbeuteldiebstählen zum Nachteil älterer Menschen in zwei Einkaufsmärkten in der Ottstraße und im Kühgrunddamm in Wörth. In allen drei Fällen ließen die Geschädigten ihre Geldbeutel unbeaufsichtigt in ihren Taschen im Einkaufswagen liegen. Die Polizei warnt eindringlich davor seine Wertgegenstände in den Einkaufswagen zu legen. Tragen sie ihren Gelbeutel und andere Wertgegenstände immer nah am Körper. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

