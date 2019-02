Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Gossersweiler-Stein (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 22.02.19, 18.30 Uhr und Samstag, dem 23.02.19, 12.45 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter mutwillig an einem Am Kaiserbach in Gossersweiler-Stein abgestellten schwarzen PKW sowohl das Dach des Fahrzeuges als auch die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand. Dabei entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340.

