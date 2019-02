Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Niederhorbach (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 21.02.19, und Samstag, dem 23.02.2019, brachen bislang unbekannte Täter an einem in der Raiffeisenstraße in Niederhorbach stehenden VW Sharan einen kompletten Scheibenwischerarm an der Frontscheibe ab und warfen diesen achtlos vor dem Fahrzeug auf den Boden. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell