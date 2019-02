Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulbuskontrollen

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, dem 22.02.19, wurden vor Schulbeginn am Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern verstärkt Schulbusse, insbesondere hinsichtlich deren Verkehrssicherheit, überprüft. Sechs Schulbusse wurden dabei durch die eingesetzten Beamten "auf Herz und Nieren" überprüft. Erfreulicherweise konnten die Beamten dabei feststellen, dass alle Schulbusse in ordnungsgemäßen Zustand waren und alle notwendigen Sicherungseinrichtungen für den Transport der Schulkinder vorhanden und funktionstüchtig waren. Trotz der sichtbaren Polizeipräsenz vor Ort mussten jedoch zwei Autofahrer angehalten und verwarnt werden, da diese trotz bestehendem Durchfahrtsverbot die Pestalozzistraße befuhren. Aus diesem Anlass weist die Polizei noch einmal auf die Einhaltung der geltenden Verkehrsregelungen rund um das Alfred-Grosser-Schulzentrums hin. Diese Verkehrsregelungen dienen ausschließlich der Erhöhung der Verkehrssicherheit und dem Schutz der Schulkinder. Die Polizei wird auch in Zukunft verstärkt die Einhaltung dieser Verkehrsregelungen überwachen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell