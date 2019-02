Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Minfeld - Versuchter Einbruch

Minfeld (ots)

Am 23.02.2019, gegen 01:45 Uhr, wurde gemeldet, dass bereits seit 20 Minuten die Alarmanlage im Sportheim des SV Minfeld läuft. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch die Polizei aufgesucht. Bei der Überprüfung des Gebäudes konnte eine frische Hebelspur festgestellt werden. Offenbar wurden der oder die Täter durch den auslösenden Alarm bei ihrem Einbruch gestört. Sie gelangten nicht in das Objekt. Durch die zeitverzögerte Mitteilung blieb eine Nahbereichsfahndung ergebnislos.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Dirk Wecke, PHK

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon: 07271 9221 0

Fax: 07271 9221 23

E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de



