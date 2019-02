Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neustadt - Schwerer Verkehrsunfall auf der A65, Auto überschlägt sich

Neustadt (ots)

Am 23.02.2019, gegen 14:30 Uhr, befuhr der 47 jährige VW-Fahrer die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. An der Anschlussstelle Neustadt-Süd verließ der VW-Fahrer die A65. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der VW-Fahrer im Abfahrtsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der VW-Fahrer auf den Beginn der dortigen Schutzplanke auf, wodurch diese als Sprungschanze fungierte. Der PKW VW hob ab, überschlug sich mehrfach rechts neben der Fahrbahn und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen ein Schleudertrauma und Verletzungen im Kopfbereich. Der verunfallte Fahrer wurde sodann mittels Rettungshubschrauber in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Am PKW VW entstand Totalschaden, ferner wurde die Schutzplanke beschädigt. Es entstand Schaden von insgesamt 60.000 Euro. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Weitere Fahrzeuge waren in den Unfall nicht involviert.

