POL-H: Barsinghausen: Zweifamilienhaus durch Feuer zerstört - 300 000 Euro Schaden

Hannover (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 18.11.2018, gegen 07:30 Uhr, ist aus bisher unbekannter Ursache ein Zweifamilienhaus am Steinweg in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Alle Anwohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Zeuge den Brand entdeckt und sofort die Rettungskräfte alarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Barsinghausen, Egestorf und Kirchdorf konnten die Flammen zwar löschen, jedoch wurde das Gebäude erheblich beschädigt und ist aktuell nicht bewohnbar. Alle Personen konnten während des Brandes das Gebäude selbstständig verlassen und blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Kriminalpolizei konnte aufgrund des hohen Zerstörungsgrades das Zweifamilienhauses noch nicht betreten und wird in den kommenden Tagen mit den ersten Untersuchungen beginnen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich aktuell auf 300 000 Euro. /has

