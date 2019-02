Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - Gullideckel ausgehoben

Hatzenbühl (ots)

Gegen Mitternacht des 23.02.2019 wurden hiesiger Dienststelle herausgehobene Gullideckel im Raiffeisenring in Hatzenbühl gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass insgesamt vier Gullideckel aus ihren Verankerungen gehoben worden sind. Wenn Verkehrsteilnehmer dadurch gefährdet worden sind, werden sie gebeten sich bei Polizeiinspektion in Wörth zu melden. Ebenso Zeugen, welche die Tat möglicherweise beobachtet haben. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich hier nicht um einen lustigen Streich handelt, sondern schnell eine Straftat erfüllt sein kann, wenn es zu einer konkreten Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kommt.

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Dirk Wecke, PHK

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon: 07271 9221 0

Fax: 07271 9221 23

E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de



