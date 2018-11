POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots) - Am 28.11.2018, zwischen 09.45 und 10.00 Uhr, kam es in im Lidl-Markt in Niederauerbach, zu einem Taschendiebstahl aus einer Handtasche, zum Nachteil einer 82-jährigen Frau. Hierbei wurde auch eine EC-Karte gestohlen, mit der es dann im Anschluss auch zu einer Kontoverfügung kam. Der Schaden beläuft sich auf über 2000 Euro.

