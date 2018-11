POL-PDPS: 44-Jähriger schläft fremd

Pirmasens (ots) - Am Donnerstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, bemerkte ein Bewohner eines Mietshauses in der Schwanenstraße einen schlafenden fremden Mann im Keller. Dieser hatte es sich in einer Ecke bequem gemacht und musste von der Polizei geweckt werden. Auf Anfrage erklärte der angetrunkene 44-Jährige nicht zu wissen, wie er in das Haus und den Keller kam. Offensichtlich war er irrtümlich durch die nicht abgeschlossene Haustür ins Anwesen gelangt. Im Übrigen wohnt der Mann nur wenige Meter weiter in der Schwanenstraße.

