Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnung aufgebrochen

Pirmasens (ots)

Am 20.02.2019, zwischen 14:00 und 20:25 Uhr drang ein bislang unbe-kannter Dieb in einem Mehrfamilienhaus in der Herzogstraße gewaltsam in eine Wohnung ein und entwendete aus der Wohnung ein elektroni-sches Gerät. Die genaue Schadenshöhe lässt sich zurzeit noch nicht beziffern. Hinweise können an die Polizei in Pirmasens unter der Tel. 06331/5200 gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell