Polizei Hagen

POL-HA: Porsche aus Einfahrt geklaut

Hagen (ots)

Am Mittwochabend, um 22:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen hellgrünen Porsche Cayenne aus einer Einfahrt in der Goebenstraße. Die Täter erlangten Zugang zu dem Fahrzeug, indem sie Daten des schlüssellosen Zugangssystems "Keyless Go" auslasen und damit den Wagen öffneten und starteten. Hinweise zu dem Wagen nimmt die Kriminalpolizei unter 02331 986-2066 entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass das Auslesen der Schlüssel vermehrt von Tätern angewendet wird. Schutz bieten spezielle Boxen bzw. eine möglichst dickwandige Alu- oder Blechdose, die die Signale der Schlüssel von der Außenwelt abschirmt.

