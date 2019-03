Polizei Hagen

POL-HA: Eingangstür zu einer Schule aufgebrochen - mehrere Klassenräume und Cafeteria durchwühlt

Hagen (ots)

Am Dienstag erhielt die Polizei um 15.10 Uhr einen Einsatz zu einer Schule in der Straße Im Kley. Mehreren Kindern und einer 15-jährigen Zeugin war aufgefallen, dass einige Türen zur Schule geöffnet waren. Den Angaben der Kinder zufolge soll sich eine schwarz gekleidete Person kurz zuvor in der Schule aufgehalten haben. Die Polizei umstellte und durchsuchte das Gebäude. Eine verdächtige Person konnte nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Türen zu mehreren Klassenräumen und zur Cafeteria aufgebrochen waren. Der oder die bislang unbekannten Einbrecher hatten die Räume dann durchwühlt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

